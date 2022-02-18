Не как надо, а как удобно. Депутат Мосгордумы Медведев раскритиковал подход Куйвашева к проблеме мигрантов

Депутат Московской гордумы и журналист Андрей Медведев раскритиковал свердловского губернатора и его подход к решению проблемы мигрантов. В своих социальных сетях Медведев заявил, что пока Россия диктует жесткие меры в отношении приезжих, регионы живут своим укладом: сначала игнорируют проблему, а позднее перекладывают ее решение на диаспоры, которые, по мнению депутата, губернатор приравнивает к структурам власти.

Причиной подобных высказываний послужил, в том числе, и недавний инцидент с избиением матери и дочери группой подростков из Азербайджана. Медведев заявил, что власти игнорировали проблему, и взялись за ее решение только после общественного резонанса.

"Сначала местная власть делала вид, что ничего не произошло. Ну оно понятно. Видимо ведь как дело было - переодетые иноагенты решили очернить образ мигранта, а в автобусах в России, как известно, ездят сплошные нацисты. Потом, когда общественный резонанс все же сработал, губернатор заявил, что будет проведена работа с диаспорами. Что там какие-то чиновники будут встречаться с главами диаспор. Имею вопрос. А диаспоры, по мнению губернатора, это кто? Это что? Это субъект ОРД? Субъект права? Ветвь власти? С ними почему надо о чем-то там консультироваться? Судя по тому, как в столице Урала работает правоприменение, диаспоры там - это все перечисленное", - заявил депутат.

Он также припомнил, что кондуктора-мигрантку, обматерившую пенсионерку в автобусе, изначально даже не хотели задерживать, а потом и вовсе депортировали, не привлекая к какой-либо ответственности.

По словам Медведева, сегодня можно отчетливо наблюдать две тенденции:

Президент Владимир Путин, Совет безопасности, глава Следственного комитета, ряд сенаторов и депутатов указывают на необходимость привлечения на работу русских или квалифицированных мигрантов, знающих русский язык и обязанных интегрироваться. Федеральные власти также заявляют о невозможности образования на территории страны анклавов.

Главы крупных регионов (в том числе и Свердловской области) постоянно "поминают диаспоры, словно некую равноправную структуру" и советуются с ними в случае конфликтов.

"Мы видим какие-то таинственные амнистии мигрантам, хотя Путин говорит как раз о том, что нелегальная трудовая деятельность есть причина для высылки из страны. То есть власть на местах поступает так, как считает нужным для себя, а не так, как ставит задачи наш президент. Мне вот, человеку этнически не русскому, человеку с татаро-таджикскими корнями, понятно, что политика заигрывания с диаспорами, политика завоза людей, не знающих ни языка ни культуры, ведёт к разрушению страны. Почему это не понятно людям, казалось бы, глубоко русским?" - заключил депутат.

Напомним, что в Свердловской области пока не планируют ограничивать мигрантов в выборе профессии, как это сделали в ХМАО и Тюменской области. На избиение екатеринбурженок отреагировал Евгений Куйвашев, поручивший за 4 дня разобраться с особо буйными приезжими. Однако многие восприняли неожиданное внимание аккаунта губернатора к теме мигрантов не более, чем частью предвыборной кампании аккурат перед совещанием в Екатеринбурге по этой теме главы Совбеза Николая Патрушева, отчего встает вопрос, останется ли актуальной для губернатора тема мигрантов после победы на выборах.