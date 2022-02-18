Бастрыкин взял на контроль расследование убийства туриста в КЧР

Подозреваемый в убийстве туриста житель Карачаево-Черкесии объявлен в федеральный розыск, сообщает Следственный комитет РФ.

По данным следствия, речь идет о 34-летнем жителе станицы Сторожевая.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании. Ход дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Напомним, в Карачаево-Черкесии местный житель зарезал москвича, остановившегося на обочине дороги, чтобы справить нужду.

Группа туристов на микроавтобусе ехала в Архыз из Минеральных Вод. Во время остановки 35-летний путешественник отошел в сторону, в этот момент к нему подъехал автомобиль "Лада Веста", из которого вышли двое мужчин. Произошла драка, в ходе которой злоумышленник ударил ножом туриста. мужчина скончался по пути больницу. Возбуждено уголовное дело по ст. "убийство".