18 Февраля 2022
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
освобождение Дебальцево, народная милиция ЛНР, ополчение, Новороссия (2015) | Фото: youtube.com

Донбасс снова обстреляли на всех направлениях

На линии разграничения в Донбассе снова произошли обстрелы. В ЛНР сообщили о шести новых обстрелах.
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В ДНР заявили о более массовом применении оружия. Огонь велся по окрестностям Ясиноватой, окраинам Горловки, районам сел Дзержинское и Новоласпа на юге, заявило представительство ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Всего вооруженные формирования Украины за сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР. В зоне поражения оказались районы Зайцево, Мандрыкино, Старомихайловки, Еленовки, Веселого (аэропорт) вблизи Донецка и несколько сел на юге. Применялись крупная артиллерия, противотанковые ракетные комплексы, минометы калибром, гранатометы, крупнокалиберное стрелковое оружие. Подсчитано, что было выпущено почти 300 боеприпасов.

Несколько поселков в результате обстрелов обесточены. А трасса Донецк - Горловка перекрыта.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что, по данным разведки, ВСУ планируют нанести удар в районе Светлодарской дуги близ Дебальцево, чтобы рассечь оборону республик, усложнить транспортное сообщение между ними и развить наступление вглубь территории. Удар планируется нанести силами 30-й отдельной механизированной бригады, усиленной двумя танковыми батальонами 17-й отдельной танковой бригады во взаимодействии с 95-й десантно-штурмовой бригадой и при артиллерийской поддержке 26-й артиллерийской бригады.

Не исключено, что в связи с этим глава ЛНР Леонид Пасечник сделал обращение по случаю годовщины окончания Чернухино-Дебальцевской операции 2015 года. Он заявил, что армии ДНР и ЛНР "готовы в любой момент дать достойный отпор врагу".

Глава администрации Дебальцево Игорь Захаревич заявил, что, несмотря на обстрелы на подступах к городу, в самом городе обстановка спокойная.

Напомним, резкое обострение в Донбассе началось вчера.

Теги: украина, донбасс, обстрелы, ДНР, ЛНР



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