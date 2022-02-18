В Ханты-Мансийске глава муниципального предприятия получил вторую "уголовку"

В Ханты-Мансийске глава городского дорожно-эксплуатационного предприятия Александр Сергеев стал фигурантом второго уголовного дела – о мошенничестве, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Югре.

Следователи полагают, что 2 февраля он выпустил на линию пьяного бесправного водителя пассажирского автобуса. В итоге транспортное средство попало в ДТП, три пассажира получили различные травмы. В октябре 2018 – июле 2019 гг. он же незаконно обязал одну из организаций выполнить отделочные и монтажные работы в принадлежащем ему доме. Организация "пострадала" на 480 тыс. руб.

Кроме того, ради незаконного обогащения Сергеев обманом представил в АНО "Ипотечное агентство Югры" заведомо недостоверные сведения – скрыл имеющееся жильё. Это позволило ему получить в 2007 – 18 гг. компенсацию в 800 тыс. руб. части процентной ставки по ипотеке. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемый задержан, в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя о его заключении под стражу.

Напомним, ранее Сергееву вменили получение взятки. По версии следствия, в июне 2017 – декабре 2018 гг. директор получил от предпринимателей взятку – обустройство участка для индивидуального жилого строительства и системы отопления в своём доме. Стоимость проделанной работы превысила 1 млн руб. В ответ он помог бизнесменам заключить договоры с муниципальным предприятием, а также принял выполненные работы.