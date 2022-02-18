В Ханты-Мансийске глава муниципального предприятия получил вторую "уголовку"

18 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
ханты-мансийск (2007) | Фото: Накануне.ru

В Ханты-Мансийске глава муниципального предприятия получил вторую "уголовку"

В Ханты-Мансийске глава городского дорожно-эксплуатационного предприятия Александр Сергеев стал фигурантом второго уголовного дела – о мошенничестве, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Югре.

Следователи полагают, что 2 февраля он выпустил на линию пьяного бесправного водителя пассажирского автобуса. В итоге транспортное средство попало в ДТП, три пассажира получили различные травмы. В октябре 2018 – июле 2019 гг. он же незаконно обязал одну из организаций выполнить отделочные и монтажные работы в принадлежащем ему доме. Организация "пострадала" на 480 тыс. руб.

Кроме того, ради незаконного обогащения Сергеев обманом представил в АНО "Ипотечное агентство Югры" заведомо недостоверные сведения – скрыл имеющееся жильё. Это позволило ему получить в 2007 – 18 гг. компенсацию в 800 тыс. руб. части процентной ставки по ипотеке. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемый задержан, в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя о его заключении под стражу.

Напомним, ранее Сергееву вменили получение взятки. По версии следствия, в июне 2017 – декабре 2018 гг. директор получил от предпринимателей взятку – обустройство участка для индивидуального жилого строительства и системы отопления в своём доме. Стоимость проделанной работы превысила 1 млн руб. В ответ он помог бизнесменам заключить договоры с муниципальным предприятием, а также принял выполненные работы.

Теги: Александр Сергеев, Ханты-Мансийск, дорожно-эксплуатационное предприятие, взятка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.02.2022 10:18 Мск В Югре глава муниципального предприятия задержан по подозрению во взяточничестве


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 4160

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети