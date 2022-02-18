В Москве пассажиры метро равнодушно смотрели, как двое мужчин избивают полицейских

В Москве на станции метро "Тульская" накануне вечером двое мужчин напали на полицейских. Видео с камеры наблюдения станции сегодня попало в сеть.

На кадрах видно, как сначала двое сотрудников патрульно-постовой службы пытаются побороть одного нападающего, а затем на помощь товарищу прибегает еще один мужчина, схватку двое на двое полиция проигрывает, атаковавшие сбегают. Пользователи сети обращают внимание на поведение пассажиров, находившихся в момент драки на станции. Даже когда полицейские были в большинстве, никто не подошел и не предложил помощь, граждане весьма равнодушно наблюдали за происходящим и проходили мимо дерущихся как ни в чем не бывало. По мнению комментаторов, это наглядно иллюстрирует отношение россиян к правоохранительным органам.

Что касается нападавших, то их поймали. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По данным СКР, поводом для драки стала просьба полицейских предоставить документы и пройти в комнату полиции. Мужчина отказался категорически, после чего начался конфликт.