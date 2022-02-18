В министерство здравоохранения Челябинской области пришли силовики

В министерстве здравоохранения Челябинской области проводятся оперативно-следственные мероприятия.

"Работа в Министерстве здравоохранения региона проходит в штатном режиме. Правоохранительным органам оказывается необходимое содействие", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.

Известно, что следственные мероприятия проводятся в здании по адресу Свободы, 145, где раньше находился горздрав Челябинска. После его ликвидации здание было передано министерству здравоохранения области.