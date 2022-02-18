Российский фристайлист Ридзик завоевал бронзу в ски-кроссе на Олимпиаде в Пекине
Фристайлист Сергей Ридзик завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по ски-кроссу на Олимпийских играх в Пекине.
Золото и серебро выиграли швейцарцы Райан Регеза и Алекс Фива соответственно.
Ридзик же повторил успех четырёхлетней давности, когда на ОИ-2018 также стал бронзовым призёром в этой дисциплине.
БРОНЗА! У нас еще одна медаль 🥉— Матч ТВ (@MatchTV) February 18, 2022
Сергей Ридзик вторую Олимпиаду подряд берет награду в ски-кроссе. Это показатель высочайшего уровня ↗️
Отличное начало дня, просто шикарное 😍 pic.twitter.com/FopbjSJWsE
А вот и шикарный бронзовый заезд Ридзика. Мощнейшее прохождение тяжелой трассы 😎— Матч ТВ (@MatchTV) February 18, 2022
Красавчик 👏👏👏 pic.twitter.com/weMyiEsCdM