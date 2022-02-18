Российский фристайлист Ридзик завоевал бронзу в ски-кроссе на Олимпиаде в Пекине

Фристайлист Сергей Ридзик завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по ски-кроссу на Олимпийских играх в Пекине.

Золото и серебро выиграли швейцарцы Райан Регеза и Алекс Фива соответственно.

Ридзик же повторил успех четырёхлетней давности, когда на ОИ-2018 также стал бронзовым призёром в этой дисциплине.

БРОНЗА! У нас еще одна медаль 🥉



Сергей Ридзик вторую Олимпиаду подряд берет награду в ски-кроссе. Это показатель высочайшего уровня ↗️



Отличное начало дня, просто шикарное 😍 pic.twitter.com/FopbjSJWsE — Матч ТВ (@MatchTV) February 18, 2022