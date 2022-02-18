WADA: Решение CAS по делу Валиевой нарушает антидопинговый кодекс

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило Спортивный арбитражный суд (CAS) в нарушении правил кодекса агентства из-за решения допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву к участию в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

"Комиссия проигнорировала четкие и ясные правила кодекса, касающиеся снятия временного отстранения", - говорится в заявлении WADA.

Подчеркивается, что суд переписал правила ради обеспечения допуска 15-летней Валиевой к дальнейшему участию в Олимпийских играх.

Таким образом, подчеркивают в WADA, создается прецедент, при котором лица младше 16 лет могут соревноваться без выяснения обстоятельств получения положительного допинг-теста.

Напомним, спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил Валиевой продолжить участие в Олимпиаде несмотря на то, что в ее декабрьской пробе был обнаружен допинг. При этом CAS не принимал решение о том, употребляла ли Камила Валиева допинг или он случайно оказался в ее пробе – этот момент станет предметом отдельного разбирательства.

МОК, ISU и WADA хоть и были вынуждены согласиться с решением суда, но намерены его оспаривать.