18 Февраля 2022
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Камила Валиева на Олимпиаде в Пекине (2022) | Фото: пресс-служба Олимпийского комитета России

WADA: Решение CAS по делу Валиевой нарушает антидопинговый кодекс

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило Спортивный арбитражный суд (CAS) в нарушении правил кодекса агентства из-за решения допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву к участию в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

"Комиссия проигнорировала четкие и ясные правила кодекса, касающиеся снятия временного отстранения", - говорится в заявлении WADA.

Подчеркивается, что суд переписал правила ради обеспечения допуска 15-летней Валиевой к дальнейшему участию в Олимпийских играх.

Таким образом, подчеркивают в WADA, создается прецедент, при котором лица младше 16 лет могут соревноваться без выяснения обстоятельств получения положительного допинг-теста.

Напомним, спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил Валиевой продолжить участие в Олимпиаде несмотря на то, что в ее декабрьской пробе был обнаружен допинг. При этом CAS не принимал решение о том, употребляла ли Камила Валиева допинг или он случайно оказался в ее пробе – этот момент станет предметом отдельного разбирательства.

МОК, ISU и WADA хоть и были вынуждены согласиться с решением суда, но намерены его оспаривать.

Теги: камила валиева, WADA



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