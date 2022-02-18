Решение о создании современной лыжной базы в Краснообске одобрено губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым

Развитие спортивного кластера на территории Краснообска обсуждали на совещании, которое губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел в спорткомплексе "Армада" в ходе рабочей поездки в Краснообск, передает корреспондент Накануне.RU. Также губернатор побывал на объектах спортивного комплекса "Fly Serf", "Аэротруба" и "Искусственная волна".

В ходе совещания министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов доложил о создании региональной базы спортивной медицины и развитии триатлона на территории р. п. Краснообск.

Андрей Травников в частности поддержал выделение земельного участка под лыжную базу, центр триатлона и общежитие-гостиницу, а также выделение по решению правительства Новосибирской области средств из областного бюджета на создание лыжной базы. Центр триатлона и гостиницу предполагается создать за счет иных источников финансирования.

"Лыжную базу я поддержу. Решайте земельные вопросы, актуализируйте документацию, возможно достаточно оперативно начинать реализацию этого проекта. Дальнейшее развитие территории – за вами, с точки зрения концепции, резервирования земли, и перевода назначения, с точки зрения привлечения дополнительных инвесторов", – дал указание губернатор Андрей Травников, обращаясь к участникам рабочего совещания.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, на новой лыжной базе, с лыжероллерной трассой, для круглогодичного её использования, предполагается организовать занятия детской спортивной школы.

Краткая справка. "Fly Serf" – спортивно-развлекательный комплекс на базе аэродинамического тоннеля и искусственной волны для сёрфинга. Уникальный объект – единственный в своём роде от Урала до Дальнего Востока. Общая площадь комплекса – 1500 кв. метром. Одномоментно комплекс может принять до 200 человек. Построен объект в течение 11 месяцев, общий объём инвестиций в проект составил 300 млн. рублей.

Аэротруба – это установка, нагнетающая в закрытом пространстве воздушный поток, способный поднять человека без всякого риска для жизни и здоровья. Этот аттракцион-симулятор свободного падения становится всё более популярным, так как не требует специальной физической подготовки и абсолютно безопасен. Основные целевые группы – спортсмены-бодифлаеры, а также парашютисты, которые используют аэротрубу как тренажёр. Услуга доступна и новичкам без специальной подготовки.

С 2015 года полёты в аэротрубе (бодифлаинг) были признаны Международной авиационной федерацией (FAI) как самостоятельный вид спорта. В 2024 году аэротрубные дисциплины будут представлены на XXXIII Летних Олимпийских играх в Париже.