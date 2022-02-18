Администрация Екатеринбурга может появиться на новой монете в честь столицы Урала

Уже сегодня стартует голосование, посвященное выбору изображения на реверсе новой памятной монеты, посвященной столице Урала.

Как рассказал на брифинге в пятницу глава департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин, серебряная монета номиналом 3 рубля будет выпущена в честь 300-летия основания города, которое будет отмечаться в 2023 году.

"Центробанк обратился в администрацию Екатеринбурга с просьбой предложить им образ города, который будет помещен на эту монету. Мы обратились к экспертному сообществу – архитекторам, градостроителям и известным общественникам. Попросили их определить три объекта, которые можно вынести на общественные обсуждения", - рассказал Прядеин.

В итоге были предложены следующие объекты: администрация Екатеринбурга, Водонапорная башня на Плотинке и Дом Севастьянова.

Администрация Екатеринбурга

"Все три здания с исторической точки зрения и архитектурной значимости очень важны. Администрация вообще является самым узнаваемым зданием города. По одному из рейтингов оно входит в десятку самых красивых зданий России. Тут можно спорить, но я считаю, что наше здание администрации действительно очень красивое и необычное", - признался чиновник мэрии.

Водонапорная башня

Рассказал он и о двух других объектах.

"Водонапорная башня – с нее начинался город, именно поэтому ее включили в этот шорт-лист. А Дом Севастьянова – это уникальная архитектура, мавританский стиль, необычный для Екатеринбурга и вообще для нашего региона. Очень важное здание, оно было символом города во время чемпионата мира по футболу", - напомнил Алексей Прядеин.

Дом Севастьянова

Голосование за лучший объект стартует сегодня на официальном портале Екатеринбурга и продлится до 25 февраля. Уже к началу марта станет известно, какое изображение появится на памятной монете. Ее тираж составит всего 3 тысячи экземпляров. ЦБ отчеканит монету в 2023 году – в год празднования 300-летия Екатеринбурга.

Как сообщало Накануне.RU, в конце прошлого года в Екатеринбург поступили памятные монеты из новой серии "Города трудовой доблести", посвященные столице Урала. 10-рублевая монета из стали с латунным гальваническим покрытием отчеканена тиражом в 1 миллион штук, на ней изображен фрагмент известного памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу.