Рогозин напомнил американским дипломатам, как русские "восстанавливают в Европе мир и порядок"

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, много лет работавший дипломатом, прокомментировал слова постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд о вторжении России в Восточную Европу.

В интервью CNN чиновница заявила, что Россия, по ее данным, ранее вторгалась "в другие части Восточной Европы".

Журналист спросил Томас-Гринфилд, почему США продолжают настаивать на том, что Россия нападет на Украину, если никаких признаков этого нет.

"Это то, как действуют русские. Они разместили эти войска на границе. Мы видели, как они это делали, когда вторглись в Крым. Мы видели, как они это делали, когда вторгались в другие части Восточной Европы", - цитирует американского дипломата РИА Новости.

Рогозин в своем Telelgram-канале иронизирует над высказыванием американки: "Ох уж эти русские, Ваше Превосходительство... Когда они хотят восстановить в Европе мир и порядок, они вторгаются не только в мягкие части Европы Восточной, но и могут добраться до Парижа с Берлином. Это очень тревожило узурпатора Наполеона и нациста Гитлера. Можем понять и Вашу обеспокоенность, мадам".