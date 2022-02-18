18 Февраля 2022
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Происшествия Свердловская область
Дебош в ТРЦ &quot;Veer Mal&quot; на Уралмаше (2022) | Фото: vk.com/incekb

В ТРЦ на Уралмаше неизвестный напал с ножом на продавца

В одном из торговых центров Екатеринбурга неизвестный устроил дебош, напав с ножом на продавца. Попытка не увенчалась успехом: с ранами остался только нападавший, который нанес их себе сам.

О произошедшем сообщает Telegram-канал "Инцидент Екатеринбург" со ссылкой на очевидца. Девушка рассказала, что в ТРЦ "Veer Mall" на проспекте Космонавтов, 108Д оперативно приехали правоохранители и обезвредили дебошира перцовым баллончиком. На видео подписчица также сообщает, что мужчина порезал себе горло. Когда приехала "скорая помощь", нападавшему поставили капельницу, перевязали рану и доставили в больницу.

"По факту инцидента сотрудниками территориального ОВД проводится проверка. Мужчина помещен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение", - сообщили Накануне.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Теги: Уралмаш, ТРЦ, нож, нападение, Екатеринбург



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