В Донбассе обстрелян детский сад. Стороны заявляют о провокации

На линии разграничения в Донбассе под обстрел попали детский сад и школа, находящиеся в Станице Луганской, подконтрольной ВСУ. Украина и Запад обвинили в этом Россию. В Донбассе, напротив, заявляют, что ВСУ совершили намеренную провокацию.

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Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко подчеркнул, что на публикуемых украинской стороной фотографиях детсада видно, что в здании пробиты стены, но стекла в окнах везде целые. При настоящих обстрелах это невозможно, отмечает он. А кроме того, обстрел детского сада, если он произошел, велся с восточного направления, где находится 79-я бригада ВСУ. Он сделал вывод, что "данный фарс был сфабрикован" специально для западной прессы.

"По имеющимся у нас данным, для освещения событий на Донбассе в нужном для Запада русле, обеспечения информационной поддержки наступательной операции и оправдания активизации боевых действий Украины в глазах мирового сообщества 17 февраля в сопровождении офицеров 74-го центра информационно-психологических операций в районы населенных пунктов Станица Луганская, Счастье и Крымское прибыли представители западных СМИ, в том числе американских телеканалов CNN, NBC", - рассказал он.

В начале следующей недели должны прибыть съемочные группы из других стран.

Посольство США, естественно, назвало Россию "агрессором" после обстрела Станицы Луганской. И назвало сам обстрел "российским", а атаку - "чудовищным нарушением Минских соглашений".

В украинском штабе заявили, что контузию получили два мирных жителя.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что обстрел детского сада был совершен республиками и был "сфабрикованной операцией", направленной на дискредитацию украинского правительства.

"Ну, мы знаем, это была сфабрикованная операция, призванная дискредитировать украинцев, призванная создать повод, провокацию для действий России. Мы очень боимся, что это то, что мы снова увидим в течение следующих нескольких дней", – сказал Джонсон.

Он также добавил, что в эти выходные поедет в Мюнхен на конференцию по безопасности, чтобы поговорить о том, как объединить Запад против России.

Президент США Джо Байден накануне заявил, что существует очень высокий риск "вторжения" в течение нескольких ближайших дней.

Как пишет один из самых популярных на Украине политических телеграм-каналов "Легитимный", еще неделю напряжение вокруг "вторжения" будет держаться на максимальном уровне. Байден это использует, в частности, чтобы запросить рекордный размер оборонного бюджета на 2023 год.