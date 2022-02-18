Вексельберг выиграл дело против швейцарского банка о закрытии счетов

Основатель группы "Ренова", российский миллиардер Виктор Вексельберг выиграл дело против швейцарского банка PostFinance (финансовое подразделение Swiss Post) из-за закрытия своих счетов.

Как сообщает РБК, банк обязали поддерживать деловые отношения с предпринимателем и продолжать обслуживать его счета. PostFinance также должен оплатить судебные издержки (более 8,5 тысячи долларов) и выплатить российскому миллиардеру примерно 9 700 долларов компенсации.

Вексельберг и "Ренова" оказались под санкциями США в апреле 2018 года, в связи с чем личные средства бизнесмена были заморожены банками. В 2019 году Вексельберг обратился в суд кантона Берн, однако ему отказали в иске. Затем он подал апелляцию, и Федеральный суд Швейцарии отменил предыдущее решение, удовлетворив иск.

В прошлом году Вексельберг рассказал, что более $1,5 млрд заморожено на его иностранных счетах из-за введения персональных санкций правительством США. И воспользоваться деньгами можно только с разрешения Минфина США, но его не дают, пожаловался он.

Как пишет Regnum, в 2020 году бизнесмен сообщил, что просил швейцарские банки о разморозке части его средств, чтобы направить их на борьбу с пандемией коронавируса. Однако во всех случаях, по его словам, следовал отказ.