Дума Сургутского района утвердила отчёт Андрея Трубецкого единогласно

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой на заседании муниципального парламента отчитался о своей работе в 2021 году. Разговор зашёл не только про полное расселение аварийного жилья, признанного таким до 1 января 2017 года, или о высоких сельскохозяйственных показателях района, но и об уборке снега в Лянторе, администрацию которого глава района предложил расформировать, а все полномочия передать вышестоящей власти, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Сургутский район реализует треть всего промышленного производства Югры, ожидаемый объём которого по итогу года – 1,5 трлн руб. (это на 74% выше показателей 2020 г.). Средняя зарплата в районе – 98,5 тыс. руб. (рост 6%). В 2021 г. в районе родились 1,6 тыс. детей, а умерли 818 жителей, то есть рождаемость вдвое выше смертности.

Бюджет района в 2021 г. – 13,1 млрд руб., из них 60% - расходы на социальные нужды. По итогам Всероссийского конкурса "Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами" за 2020 год Сургутский район признан победителем. Муниципалитет занял первое место в рейтинге оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах автономного округа.

За 218 млн руб. отремонтированы 95 тыс. "квадратов" дорог. Капремонт коснулся восьми объектов ЖКХ (9,5 км сетей). В различных поселениях района работали программы по благоустройству. Реализованы большие проекты в шести поселениях: "Экстрим парк в Барсово", парк в шестом микрорайоне Фёдоровского, Центральная площадь в Нижнесортымском, парк в девятом микрорайоне Лянтора, Бардовская площадь в Высоком Мысу, многофункциональная площадка в Ульт-Ягуне. За год состоялись 1 тыс. 87 спортивных мероприятий.

Численность КМНС составила 3 тыс. 636 жителей. В последние пять лет растёт численность ханты и манси, а также рост числа вновь образованных семей, ведущих традиционный образ жизни.

Сургутский район обеспечивает не только 40% добычи нефти в Югре, но ещё и четверть всей сельхозпродукции региона. Производителям района выплачено 328 млн руб. субсидий. За год получены 8,4 тыс. т мяса, 6,2 млн яиц, 2,1 тыс. т молока.

"Главной проблемой района остаётся большое количество аварийного жилья, а задача номер один – переселение людей из него. Общий размер средств, направленных на эти цели, составил 1 млрд руб. Весь аварийный жилой фонд, признанный таким до 1 января 2017 г. на территории нашего района, мы снесли и расселили в 2020-м. И район, вроде как, не мог рассчитывать на окружное финансирование в 2021 г. Но, благодаря поддержке губернатора, мы получили более 600 млн руб. на выкуп жилья", - рассказал Андрей Трубецкой.

"В своём докладе я отмечал, что закончена федеральная и региональная адресная программа. Сейчас должно быть до конца 2024 г. должно быть снесено то, что было признано аварийным до 1 января 2017 г. Мы сделали это в 2020 г. Сделав в 2018-20 гг. стахановский рывок, мы сделали себе базу на следующие годы. Выкупать есть что. Заявку мы направили на 2022 г. на 2,1 млрд руб., потому что выкупать есть что. Жизнь на аварийном жилье, признанном таким до 1 января 2017 г., не заканчивается. Пока год начинаем с нулевым финансированием", - сказал Трубецкой.

Говоря о малоэтажной застройке в небольших поселениях, Трубецкой отметил, что тут следует говорить отдельно о малоэтажном строительстве и отдельно – о возведении жилья в малых поселениях.

"У нас в ряде поселений стройка вообще невозможна. Ульт-Ягун, например, попадает в пятикилометровую зону магистрального газопровода. Инвестиционная привлекательность далёких поселений ниже. Это рынок. Не пойдёт инвестор на Высокий Мыс, где живёт 240 жителей, строить дом ценой в 100-200 млн руб., экономически это нецелесообразно. Понимая это, мы приняли решение, что жители таких поселений будут переселены в более крупные: Ульт-Ягун или Локосово – в Фёдоровский, Сытомино, Лямина – в Лянтор. Малоэтажное строительство в районе имеется, есть проекты", - сказал Трубецкой.

"Идём навстречу застройщикам, увеличивающим этажность до 10-12, чтобы нам хоть что-то продали. Не просто не стоит очередь из желающих работать с администрацией района, а разбегаются. По отдельным стройматериалам рост цен – в четыре раза, 70% - вдвое. Сложно – это ещё мягко сказано. Малоэтажное строительство людям нужно, но с точки зрения той цены, по которой муниципалитет готов выкупить квартиры и переселить туда людей из аварийного жилья, оно не рентабельно. Администрация готова выкупить жильё по 57 тыс. руб. за "квадрат", а застройщик при себестоимости малоэтажного жилья в 90 тыс. руб. за квадратный метр на рынке продавать будет по 105-110 тыс. Вот и всё", - сказал глава Сургутского района.

"За год открыты четыре молодёжные резиденции. Это не только отдых, но и профориентация", - сказал Трубецкой.

"В четвёртый раз заключён муниципальный контракт по КДЦ Белого Яра – подорожали стройматериалы. В 2017 г. заключали первый контракт, цена объекта – 100 млн руб. Последний контракт – 500 млн руб., мы смету не успевали переписывать", - сказал Трубецкой, уточнив, что "никто не отказывается от КДЦ в Белом Яру и Солнечном".

В 2021 г. ликвидированы все свалки на территории района.

Показатель числа жителей, регулярно занимающихся спортом достиг 62%.

"Считаю, что спорт – норма жизни. Планируем продолжить деятельность по созданию объектов спорта и в дальнейшем", - сказал Трубецкой.

В 2022 г. должно начаться строительство Барсовой Горы – создадут Малую и Большую тропы.

Удельная численность муниципальных служащих администрации Сургутского района является не только самой низкой среди муниципальных районов – ниже практически вдвое - но и значительно ниже средне-окружной – практически на 25%.

Один из вопросов касался уборки снега и очистки дорог в Лянторе – в городе с этим есть трудности.

"Готов принять все полномочия администрации Лянтора в район, закрыть мэрию этого города, потому что она в таком недееспособном виде не нужна. На таких условиях готов работать за вашего главу, на других – нет. У меня в планах уборки снега в Лянторе нет", - сказал Трубецкой, добавив, что, например, главы Лямина и Русскинской "работают "на все 100" и решают все вопросы по-хозяйски".

Депутаты утвердили отчёт Андрея Трубецкого единогласно.