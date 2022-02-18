Производители продуктов продолжают уменьшать упаковку, чтобы сохранить цены

Чтобы не отпугнуть покупателей (и не навлечь гнев властей) ростом цен с одной стороны и компенсировать рост издержек с другой производители продуктов идут на уловку: уменьшают размер упаковки/вес пачки. При этом цена сохраняется, а покупатель не всегда обращает внимание на изменения, пишет "Коммерсант".

Так, объем сладостей, кофе, молочных продуктов, макаронных изделий уменьшается на 5–50 г, а пиво уже продается в банках по 0,43 л.

Издание приводит примеры, взятые из розничных сетей: Nestle ввела в ассортимент шоколад "Россия" весом 82 г, тогда как ранее продукт поставлялся по 85 г, а объем растворимого кофе снизился с 95 г до 85 г. Danone сократила объем питьевых йогуртов "Активиа" с 270 г до 260 г, "Макфа" ввела макаронные изделия в упаковке 400 г вместо привычных 450 г. Mars начала поставлять корма для домашних животных в упаковке 75 г, которые ранее продавались по 85 г. У некоторых брендов печенья вес пачек снизился с 126 г до 112 г, сливочного масла — с 180 г до 150 г, сметаны — с 315 г до 300 г.

Практика не новая. Ранее производители жидких продуктов начали вводить упаковку в 0,9 литра вместо одного литра, также появились упаковки яиц из девяти штук.

Напомним, по итогам 2021 года самые бедные россияне столкнулись с самой высокой инфляцией. Товары и услуги, которые они потребляют, подорожали на 9% - это данные Росстата. Наибольшая инфляция фиксировалась в секторе продовольствия – это именно то, на что малообеспеченные граждане тратят почти все свои доходы.

В России инфляция за прошлый год составила 8,4% (по официальным данным), при этом цены на продовольственные товары выросли на 10,6%, на непродовольственные товары – на 8,6%, а на услуги – на 5%.

Таким образом, для пенсионеров, которые большую часть доходов вынуждены тратить на еду, "щедрая" индексация от Путина на 8,6% была "съедена" продовольственной инфляцией.