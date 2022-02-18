18 Февраля 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

В Пермском крае осудили двух школьников за изнасилование женщины

В Пермском крае двух подростков 14 и 15 лет осудили за изнасилование женщины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

Суд признал их виновными в изнасиловании, совершенном группой лиц и назначил наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

"Следствием и судом установлено, что в августе 2021 года 14 и 15-летний подростки, в одном из населенных пунктов Пермского района, встретили ранее им знакомую женщину, находившуюся в состоянии опьянения. Под надуманным предлогом несовершеннолетние проследовали с ней в безлюдное место, где, удерживая женщину и высказывая в ее адрес угрозы применения насилия, поочередно совершили ее изнасилование. О произошедшем потерпевшая сообщила в правоохранительные органы", - говорится в сообщении ведомства.

Приговор не вступил в законную силу.

Теги: подростки, изнасилование, суд



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