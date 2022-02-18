На Южном Урале на научно-исследовательский институт завели дело из-за долга по зарплате

На Челябинский научно-исследовательский институт сельского хозяйства в Чебаркуле возбудили административное дело за несвоевременную выплату заработной платы сотрудникам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По состоянию на 17 января, задолженность перед 33 работниками составляла свыше 2,2 млн рублей за период с 1 ноября по 31 декабря.

Руководителю учреждения было внесено представление. В интересах работников в суд были направлены заявления о выдаче судебного приказа. Суд требования прокурора удовлетворил. Возбуждены исполнительные производства, на данный момент пять исполнительных производств окончены фактическим исполнением.

Учреждение оштрафовано на 30 тыс. рублей, должностному лицу объявлено предупреждение.