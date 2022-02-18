18 Февраля 2022
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Происшествия Челябинская область
прокуратура, погоны, гособвинение, надзор (2019) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале на научно-исследовательский институт завели дело из-за долга по зарплате

На Челябинский научно-исследовательский институт сельского хозяйства в Чебаркуле возбудили административное дело за несвоевременную выплату заработной платы сотрудникам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По состоянию на 17 января, задолженность перед 33 работниками составляла свыше 2,2 млн рублей за период с 1 ноября по 31 декабря.

Руководителю учреждения было внесено представление. В интересах работников в суд были направлены заявления о выдаче судебного приказа. Суд требования прокурора удовлетворил. Возбуждены исполнительные производства, на данный момент пять исполнительных производств окончены фактическим исполнением.

Учреждение оштрафовано на 30 тыс. рублей, должностному лицу объявлено предупреждение.

Теги: институт, зарплата, работники,



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