80% переболевших коронавирусом россиян игнорируют проявления постковидного синдрома

Большинство переболевших коронавирусом россиян столкнулись с постковидными синдромами, однако в основном проигнорировали их. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование ВЦИОМ.

Так, с последствиями COVID-19 столкнулись 79% переболевших россиян.

При этом 80% из них признались, что проигнорировали возможность пройти реабилитацию, ожидая, что "все само собой пройдет".

Наиболее частыми постковидными синдромами оказались длительное нарушение в ощущении вкусов и запахов, общая слабость, одышка, бессоница, депрессия и тревожность.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что постковидный синдром вызывает существенное снижение качества жизни. В среднем он проходит в течение полугода, но у некоторых он сохраняется дольше. Примерно треть переболевших COVID-19 не могут вернуться к прежнему образу жизни даже после трех месяцев после болезни: полноценно ухаживать за собой и совершать повседневные дела.