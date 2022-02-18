Екатеринбургскую овощебазу "шерстят" силовики

В пятницу утром в Екатеринбурге силовики нагрянули с рейдом на местную овощебазу.

Как сообщает паблик "Инцидент Екатеринбург", сегодня у 4-й овощебазы собрались десятки сотрудников Росгвардии, ГИБДД и спецназ с боевым оружием.

"Что ищут, неизвестно", - написал приславший фото подписчик.

В городском УМВД воздержались от подробных комментариев. В ведомстве сообщили, что "по данному адресу сотрудниками органов внутренних дел проводятся плановые профилактические мероприятия".

Примечательно, что рейд совпал с резонансным избиением женщины и ее дочери толпой мигрантов на Сортировке. Возбуждено и расследуется уголовное дело, задержаны двое подозреваемых.

Стоит отметить, что раньше силовики довольно часто наведывались с проверкой на екатеринбургскую овощебазу. Правоохранители искали там нелегальных мигрантов.