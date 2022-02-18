18 Февраля 2022
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Экономика В России
Ямал, льготная ипотека, новостройка (2019) | Фото: yanao.ru

Сбербанк снова на процент повысил ставку по ипотеке – второй раз за три недели

Сбербанк повысил ставки по ипотеке второй раз за три недели. Рост вновь составил 1 процентный пункт. "С 18 февраля 2022 года ипотечная ставка в Сбербанке на готовое жилье и на новостройки установлена на уровне 11,3%", - говорится в сообщении пресс-службы банка.

1 февраля Сбербанк вслед за ВТБ повысил базовую ставку по ипотечным программам на 1%, она впервые за долгое время стала двузначной - 10,3% (причем в этой ставке уже учитывались возможные скидки - это электронная регистрация сделки и страхование жизни и здоровья).

Примечательно, что в последний раз Сбер пересматривал ставки по ипотеке в начале декабря, тогда ставки были подняты на 0,2-0,5%.

В конце 2021 года глава корпорации "ДОМ.РФ" Виталий Мутко прогнозировал рост ставок на новостройки до 10-10,2%.

"После повышения ключевой ставки пошли вверх и ставки ипотечные. Сегодня они где-то 9,2%. В следующем году (2022-м – прим. ред.) ставки могут вырасти до 10–10,2%. Вторичный рынок, как правило, на 0,25–0,5 п.п. выше", - заявил глава института развития в интервью РБК.

По данным Мутко, сейчас льготная ипотека составляет около 30% всех выдаваемых кредитов, но остальное – кредиты по рыночным ставкам. ЦБ ранее сообщал, что на 1 ноября 2021 года средняя ипотечная ставка в России составляла 7,7% - но это с учетом льготной ипотеки.

Теги: ипотека, ставка, сбербанк, ключевая ставка, повышение



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