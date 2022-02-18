В привитых Южной Корее и Японии гигантский рост заболеваемости ковидом

В Южной Корее и Японии, где почти все вакцинированы, происходит гигантский рост заболеваемости ковидом, хотя до последнего времени эти страны приводились в пример своей дисциплинированностью в исполнении ограничений.

Премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Гем заявил, что в пятницу правительство примет решение о том, нужно ли еще больше ужесточать действующие правила социального разобщения. Сейчас корейцам разрешено собираться не более шести человек. При этом, по его словам, нужно принять во внимание ущерб средствам для существования людей, который наносят ковид-ограничения.

В стране вакцинировано почти 87% населения, то есть практически все взрослые и значительная часть подростков. Более двух третей их них были привиты трижды. Однако это не помогло предотвратить очередную волну. С начала января было зафиксировано в два раза больше случаев, чем за предыдущие два года. А суточный прирост вырос в десятки раз по сравнению с прошлогодними значениями.

Что интересно, смертность от ковида после всеобщей вакцинации тоже выросла. С сентября произошло в два раза больше смертей, чем было за полтора года до этого.

В соседней Японии также вакцинировано 81% населения, и там в последние месяцы произошел сумасшедший рост заболеваемости. После 200 случаев за сутки в конце года их количество достигло почти 100 тыс. в сутки - рост до 500 раз. С начала января их случилось намного больше, чем за два года. Суточная смертность выросла с 1-2 до почти 200. Хотя совсем недавно, в конце ноября, заявлялось о том, что в Японии коронавирус самоликвидировался.

Неудивительно, что напуганные японцы почти все (более 90%) считают маску скорее преимуществом, чем бременем, и чувствуют себя комфортно в ней. А 80%, скорее всего, продолжат носить маски и после того, как ковид утихнет, сообщает Brownstone Institute. Институт подвергает критике маски, вакцинацию и прочие ограничения в том смысле, что они едва ли могут остановить распространение вирусных заболеваний.