Под Екатеринбургом ищут серую "Волгу", водитель которой заманивает в салон детей

18 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
автомобиль волга газ-21 (2018) | Фото: Накануне.ru

Под Екатеринбургом ищут серую "Волгу", водитель которой заманивает в салон детей

Под Екатеринбургом была замечена серая "Волга", водитель которой, по предположению местных жителей, заманивает детей в салон. Такая информация появилась в чатах Арамиля, Кольцово и Двуреченска.

По словам родителей, владелец авто как-то уже заманил к себе мальчика из Бобровского, однако тому удалось убежать. Официального подтверждения этой истории нет, однако заявление по аналогичной ситуации уже поступило в полицию.

"Кто-то пригласил ребенка в машину якобы подвезти. К счастью, ничего не вышло. Заявление поступило, сообщение зарегистрировано, сотрудники уголовного розыска сейчас проводят проверку, устанавливают личность водителя и обстоятельства случившегося", - сообщил Накануне.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Сейчас родители особенно обеспокоены, а потому даже короткие расстояния предпочитают преодолевать с детьми на машине.

Напомним, что член Совета Федерации от Свердловской области Эдуард Россель предложил "стрелять педофилов" вместо того, чтобы сажать их на пожизненное. Такое мнение он выразил при одобрении поправок, ужесточающих наказание для этой категории преступников.

Теги: Волга, дети, похищение, полиция



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 4142

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети