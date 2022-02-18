Под Екатеринбургом ищут серую "Волгу", водитель которой заманивает в салон детей

Под Екатеринбургом была замечена серая "Волга", водитель которой, по предположению местных жителей, заманивает детей в салон. Такая информация появилась в чатах Арамиля, Кольцово и Двуреченска.

По словам родителей, владелец авто как-то уже заманил к себе мальчика из Бобровского, однако тому удалось убежать. Официального подтверждения этой истории нет, однако заявление по аналогичной ситуации уже поступило в полицию.

"Кто-то пригласил ребенка в машину якобы подвезти. К счастью, ничего не вышло. Заявление поступило, сообщение зарегистрировано, сотрудники уголовного розыска сейчас проводят проверку, устанавливают личность водителя и обстоятельства случившегося", - сообщил Накануне.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Сейчас родители особенно обеспокоены, а потому даже короткие расстояния предпочитают преодолевать с детьми на машине.

Напомним, что член Совета Федерации от Свердловской области Эдуард Россель предложил "стрелять педофилов" вместо того, чтобы сажать их на пожизненное. Такое мнение он выразил при одобрении поправок, ужесточающих наказание для этой категории преступников.