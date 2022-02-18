18 Февраля 2022
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Политика За рубежом
Зал, Совет безопасности ООН (2014) | Фото:

Постпред США в ООН обвинила Россию во "вторжениях в части Восточной Европы"

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила в интервью CNN, что Россия уже "вторгалась в другие части Восточной Европы".

Томас-Гринфилд отметила, что происходящее вокруг Украины интерпретируется по-разному, но все наблюдают одну и ту же картину - российские войска находятся на границе с этой страной.

"Мы наблюдали это, когда они вторгались в Крым. Мы видели это, когда они вторгались в другие части Восточной Европы", - приводит Regnum слова постпреда США. При этом она не пояснила, о каких регионах идет речь.

Ранее президент Чехии Милош Земан назвал заявления о "российском вторжения" очередным конфузом спецслужб США после Ирака и Афганистана. По его словам, первым конфузом были сообщения о том, что Ирак имеет оружие массового поражения, вторым - что "Талибан" (движение в РФ признано террористическим и запрещено) никогда не захватит Кабул.

Теги: Постпред США при ООН, вторжение, Россия



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