Володин объяснил, почему Госдума выступает за признание независимости ЛНР и ДНР

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил, почему нижняя палата российского парламента на этой неделе обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость ЛНР и ДНР.

"Мы видим, что Киев в нарушение Минских соглашений предпринял попытку эскалации конфликта, начал минометный обстрел населенных пунктов Донбасса. Кроме того, Зеленский заявил, что не пойдет на переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками. Местные выборы, политическое урегулирование — вопросы, которые невозможно решить без согласования с представителями народных республик. Если стороны конфликта не будут вести переговоры, то кто тогда должен решать эти проблемы? Зеленский своими словами фактически отказывается от выполнения Минских договоренностей", - пишет Володин в своем Telegram-канале.

Также спикер Госдумы возмутился поведением Европы: "вместо осуждения и желания разобраться депутаты европейских парламентов, ПАСЕ и ПА ОБСЕ занимают страусиную позицию. Налицо двойные стандарты".