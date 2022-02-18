Жителей Трехгорного осудили за вандализм

Жителей Трехгорного приговорили к ограничению свободы за вандализм, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Трое жителей 21, 18 и 17 лет ночью 31 октября в состоянии алкогольного опьянения повредили плафон фонаря уличного освещения и десять стоек дорожных знаков, причинив ущерб муниципальному образованию.

Обвиняемые вину признали и возместили ущерб. Приговором суда им назначено наказание в виде ограничения свободы сроком от 8 месяцев до 1 года.