На Урале спецназ Росгвардии и ФСБ накрыли "черных старателей"

В Свердловской области бойцы спецназа Росгвардии оказали содействие региональному УФСБ в задержании подозреваемых в незаконной добыче драгоценных металлов.

Силовики получили информацию о возможной незаконной разработке драгметаллов вблизи Новоуральска. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского округа войск Росгвардии, по прибытии в указанный район бойцы разведгруппы и сотрудники ФСБ обнаружили более 10 единиц техники – экскаваторы, бульдозеры, самосвал и помпу для промывки золота.

В результате спецоперации на месте были задержаны более 20 человек. Изъято порядка 20 килограммов золотосодержащего песка. Площадь раскопок составила несколько гектаров. По заключению экспертов, незаконная деятельность "черных старателей" привела к повреждению части лесного фонда.

Сейчас правоохранительными органами проводится проверка по данному факту.