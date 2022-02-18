18 Февраля 2022
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Росгвардия (2021) | Фото: Накануне.RU

На Урале спецназ Росгвардии и ФСБ накрыли "черных старателей"

В Свердловской области бойцы спецназа Росгвардии оказали содействие региональному УФСБ в задержании подозреваемых в незаконной добыче драгоценных металлов.

Силовики получили информацию о возможной незаконной разработке драгметаллов вблизи Новоуральска. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского округа войск Росгвардии, по прибытии в указанный район бойцы разведгруппы и сотрудники ФСБ обнаружили более 10 единиц техники – экскаваторы, бульдозеры, самосвал и помпу для промывки золота.

В результате спецоперации на месте были задержаны более 20 человек. Изъято порядка 20 килограммов золотосодержащего песка. Площадь раскопок составила несколько гектаров. По заключению экспертов, незаконная деятельность "черных старателей" привела к повреждению части лесного фонда.

Сейчас правоохранительными органами проводится проверка по данному факту.

Теги: Росгвардия, ФСБ, золото, Новоуральск



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