В Свердловской области не планируют ограничивать мигрантов в выборе профессии. Но обсуждают возможность

Вопрос ограничения мигрантов в выборе сферы деятельности обсуждается в Свердловской области, однако пока власти не собираются вводить изменения. Об этом Накануне.RU рассказал председатель комитета по социальной политике ("ЕР") Вячеслав Погудин.

По его словам, тема периодически всплывает на заседаниях и собраниях, однако дальше обсуждений вопрос регулирования поведения приезжих не заходил. Причина - сложность самой процедуры введения ограничений.

"Все трудовые ресурсы связаны со стратегией, планами в регионе и потребностями наших предприятий и служб. Это цифра, которая каждый год рассматривается отдельно не только в региональном и федеральном правительстве. Это не такая составляющая, которую можно предъявить какому-то ведомству и указать уменьшить или увеличить число рабочих: принимаются постановления, в том числе, и по доле мигрантов. Мы видим, что доля мигрантов в трудовом процессе у нас увеличилась за минувшие годы, но, тем не менее, это такой процесс, который должен быть управляемым и продолжает обсуждаться на всех уровнях. Мы рассматривали эти вопросы на Заксобрании и в рамках межведомственных совещаний на площадках ЗакСО, и круглый стол проходил с участием уполномоченного по правам человека и представителей наших консульств, представляющих страны СНГ. В основном это тема обсуждается и требует дальнейшего совершенствования", — пояснил Вячеслав Погудин.

Напомним, что тема ограничения деятельности мигрантов актуализировалась из-за недавних громких скандалов с их участием в Екатеринбурге. Недавно гастарбайтер-кондуктор обругала пенсионерку в автобусе, а на днях компания подростков, выходцев из Азербайджана, избили уральского педагога и ее 20-летнюю дочь. Позднее азербайджанская диаспора заявила о готовности материально и морально помочь избитым женщинам. Глава диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шыхлински отметил, что у деяний нет национальности, однако, если кто-то живет в России, то должен соблюдать законы РФ, после чего принес извинения двум пострадавшим женщинам.

На избиение екатеринбурженок уже отреагировал глава Свердловской области Евгений Куйвашев, поручивший за 4 дня разобраться с особо буйными приезжими. Однако многие восприняли неожиданное внимание аккаунта Куйвашева к теме мигрантов не более, чем частью предвыборной кампании аккурат перед совещанием в Екатеринбурге по этой теме главы Совбеза Николая Патрушева, отчего встает вопрос, останется ли актуальной для губернатора тема мигрантов после победы на выборах?

Тем временем, иностранным гражданам, проживающим на территории Ханты-Мансийского автономного округа, с января запретили работать в ряде определенных сфер.