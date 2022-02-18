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Происшествия Тюменская область
Игорь Фролов (2021) | Фото: t.me/Tmnoblsud72

В Тюмени облсуд оставил в силе условия ареста главы департамента мэрии

Тюменский областной суд оставил в силе арест главы департамента дорожной инфраструктуры и транспорта мэрии Игоря Фролова, сообщили Накануне.RU в объединённой пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Фролов ходатайствовал о смене пребывания в СИЗО на более мягкий вариант ареста. В итоге оставлено в силе решение, принятое Ленинским райсудом Тюмени. Фролов останется под стражей до 2 апреля.

Напомним, по данным следствия, Фролов в феврале 2020 и феврале 2021 гг. обманом вывел из бюджета 5 млн руб., выделенных по двум муниципальным контрактам на содержание и уборку автомобильных дорог в Тюмени.

Теги: Игорь Фролов, арест



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