В Оттаве задержали организаторов акции протеста дальнобойщиков

В столице Канады идут задержания лидеров протеста против введенных коронавирусных ограничений.

По данным телеканала CBC, задержаны Крис Барбер, который считается одним из организаторов автоколонны канадских дальнобойщиков «Конвой свободы», а также Тамара Лич.

В центре Оттавы по-прежнему стоят сотни машин и дежурят протестующие, там значительно усилены посты полиции, пишет Regnum.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что настало время пресечь протесты против мер властей по коронавирусу, продолжающиеся около трех недель в канадской столице.

В понедельник премьер-министр и его кабинет министров приняли Закон о чрезвычайных ситуациях - документ десятилетней давности, который предоставляет федеральному правительству широкие полномочия для установления порядка во время кризиса. Этот закон применяется впервые в истории страны.