Свердловский Роспотребнадзор забраковал почти 10% молочки в регионе

В 2021 году специалистами управления Роспотребнадзора по Свердловской области проверено 66,5 тонн молочной продукции.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, из них забраковано 6,5 тонн (или 9,7%). В частности, молочка браковалась по причине несоответствия требованиям нормативных документов, технических регламентов по качеству, а также по критериям фальсификации. Вся несоответствующая продукция была изъята из оборота, а нарушителям вынесены штрафы на общую сумму в 3,4 млн рублей.

Как добавили в Роспотребнадзоре, ситуация на рынке молока и молочных продуктов находится на контроле управления по Свердловской области. Работа по выявлению и пресечению оборота молочной продукции, не соответствующей требованиям, будет продолжена.

Напомним, ранее свердловский Роспотребнадзор рассказал, какую мясную продукцию в регионе подделывают чаще всего.