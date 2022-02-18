Для будущих руководителей уральских студотрядов открылись "ПерспектиВы"

В Свердловском отделении молодежной общественной организации "Российские студенческие отряды" прошел "Учебно-игровой лагерь молодых руководителей "ПерспектиВы", который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Основная идея проекта – выявить потенциальных руководителей среди активных участников волонтерской деятельности и обучить их навыкам управления молодежным коллективом.

Как сообщили Накануне.RU в региональном отделении РСО, для участия были отобраны более 50 ребят из числа командных составов студенческих отрядов, волонтеров и активистов студенческого отрядного движения в Свердловской области.

Первый этап стал практическим. С 31 января по 2 февраля все участники проекта в рамках реализации Всероссийской патриотической акции "Снежный десант" выехали в поселки Северка и Палкино, где оказывали помощь жителям старшего поколения и расчищали территорию археологических памятников.

По итогам первого этапа были отобраны участники для обучения во втором выездном этапе – "Учебно-игровом лагере молодых руководителей "ПерспектиВы". С 5 по 12 февраля на базе ФОК Гагаринский (Первоуральск) участники в игровой форме получали знания и навыки руководства коллективом, учились планировать, организовывать и реализовывать проекты различного уровня.

Как отмечают организаторы учебно-игрового лагеря, теперь ребята готовы возглавить молодежные коллективы для реализации социальных проектов и трудовой деятельности отрядов.