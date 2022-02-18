Екатеринбургские суворовцы устроили флешмоб в поддержку Камилы Валиевой

18 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт Свердловская область
Флешмоб в поддержку фигуристки Камилы Валиевой от хоккейной команды суворовского военного училища в Екатеринбурге (2022) | Фото: пресс-служба ЦВО

Екатеринбургские суворовцы устроили флешмоб в поддержку Камилы Валиевой

После прессинга в адрес фигуристки Камилы Валиевой, который не мог не сказаться на моральном и физическом состоянии спортсменки, екатеринбургские суворовцы решили поддержать участницу Олимпийских игр.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЦВО, хоккейная команда устроила флешмоб. Суворовцы вышли на лед, держа клюшки с плакатами и выстроились в надпись #КамилаМыСТобой.

Флешмоб в поддержку фигуристки Камилы Валиевой от хоккейной команды суворовского военного училища в Екатеринбурге(2022)|Фото: пресс-служба ЦВО

"Мы решили поддержать нашу фигуристку Камилу Валиеву, а также наших хоккеистов в предстоящих матчах. Я сам спортсмен и знаю, насколько сильное напряжение в ходе игры, выступления и насколько важна поддержка болельщиков", - сказал капитан сборной команды суворовского училища по хоккею Олег Одегов.

Напомним, что на вчерашнем выступлении Камила Валиева уступила бронзу японской фигуристке Каори Сакамото, которая получила 233,13 балла. Валиева лидировала в короткой программе, но упала во время произвольной, заработав 224,09 балла. После девушку даже не пригласили на показательные выступления на Играх в Пекине.

Россию будут представлять Анна Щербакова и Александра Трусова, которые заняли первое и второе места в одиночном турнире соответственно. Кроме россиянок в показательных выступлениях примут участие Каори Сакамото из Японии ("бронза"), а также занявшие шестое-восьмое места кореянка Ю Ён, Алиса Лю из США и бельгийка Луна Хендрикс. Мероприятие состоится 20 февраля.

Теги: фигурное катание, фигуристка, ЦВО, суворовцы, флешмоб, Камила Валиева



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 4143

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети