Екатеринбургские суворовцы устроили флешмоб в поддержку Камилы Валиевой

После прессинга в адрес фигуристки Камилы Валиевой, который не мог не сказаться на моральном и физическом состоянии спортсменки, екатеринбургские суворовцы решили поддержать участницу Олимпийских игр.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЦВО, хоккейная команда устроила флешмоб. Суворовцы вышли на лед, держа клюшки с плакатами и выстроились в надпись #КамилаМыСТобой.

"Мы решили поддержать нашу фигуристку Камилу Валиеву, а также наших хоккеистов в предстоящих матчах. Я сам спортсмен и знаю, насколько сильное напряжение в ходе игры, выступления и насколько важна поддержка болельщиков", - сказал капитан сборной команды суворовского училища по хоккею Олег Одегов.

Напомним, что на вчерашнем выступлении Камила Валиева уступила бронзу японской фигуристке Каори Сакамото, которая получила 233,13 балла. Валиева лидировала в короткой программе, но упала во время произвольной, заработав 224,09 балла. После девушку даже не пригласили на показательные выступления на Играх в Пекине.

Россию будут представлять Анна Щербакова и Александра Трусова, которые заняли первое и второе места в одиночном турнире соответственно. Кроме россиянок в показательных выступлениях примут участие Каори Сакамото из Японии ("бронза"), а также занявшие шестое-восьмое места кореянка Ю Ён, Алиса Лю из США и бельгийка Луна Хендрикс. Мероприятие состоится 20 февраля.