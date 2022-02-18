Томас Бах не считает, что чиновники МОК "сломали" фигуристку Валиеву

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах не считает, что чиновники МОК виноваты в неудачном выступлении российской фигуристки Камилы Валиевой.

"Мы следуем букве закона и в то же время переживаем, что в организме 15-летней девочки обнаружен незаконный препарат. Мы считаем, что винить в этом случае надо тех, кто за это отвечает", - сказал глава МОК. Он добавил, что расследование действий окружения Валиевой коснется и ее тренеров.

При этом Бах заявил, что его смутила реакция окружения спортсменки после ее проката произвольной программы. "Я видел, как сопровождающие, самые близкие люди ее встречали. У меня даже мурашки по коже шли. Мне было даже холодно смотреть на это. Вместо того чтобы ее приободрить и попытаться помочь ей, я видел, что вокруг нее такая атмосфера холода образовалась", — сказал президент Международного олимпийского комитета. Он также отметил, что был потрясен выступлением российской фигуристки.

По словам База, МОК сотрудничает с Олимпийским комитетом России по вопросу психологической помощи Валиевой.

Напомним, Валиева накануне неудачно выступила в произвольной программе на Олимпиаде, но первое место после короткой программы позволило ей занять итоговое четвертое место. Для девочки, претендовавшей на "золото", это было шоком, после выступления она была в шоковом состоянии, близком к истерике. Многие зрители посчитали, что она просто не выдержала психологического давления допингового скандала и "сломалась".