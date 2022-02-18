Суд не стал конфисковать 62 земельных участка у экс-офицера ФСБ из дела Черкалина

Мосгорсуд отклонил апелляционное представление Генпрокуратуры, которая пыталась добиться конфискации 62 земельных участков и семи домов у родственников бывшего сотрудника управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ России Андрея Васильева. Он обвинялся в особо крупном мошенничестве, но был освобожден от уголовной ответственности по истечении срока давности.

Суд признал неподтвержденными активами семьи обвиняемого лишь только 28 из 90 земельных участков и один из восьми домов в Подмосковье, сообщает "Коммерсантъ". Прокуратура попыталась это оспорить, но суд не принял ее сторону.

Помимо этого адвокату бывшего сотрудника "банковского" отдела ФСБ удалось доказать, что один из домов его родственника изъяли случайно. В качестве доказательств защита привела документы, свидетельствующие о постройке и покупке дома после увольнения подзащитного из структур ФСБ. В итоге особняк вернули близким Васильева.

Общая сумма арестованного имущества составила один млрд 159 млн рублей. Были конфискованы Lexus LX450D, коллекция из 17 золотых наручных часов брендовых марок и личные сбережения на сумму около семи миллионов долларов. Однако частично и это удалось вернуть из-за прекращения уголовного преследования.

В конце декабря прошлого года Московский гарнизонный военный суд прекратил за истечением срока давности уголовное дело Васильева. Одновременно суд взыскал с него 1,5 млн рублей, потраченные на экспертизу, которая установила по его делу ущерб размере 637,8 млн рублей.

По данным СМИ, Васильев мог заработать 1,2 млрд рублей благодаря "сотрудничеству" с бывшим топ-менеджером Центробанка Дмитрием Рубиновым. Якобы во время службы Васильев активно приобретал дорогостоящее имущество, которое не было учтено в декларациях о доходах и расходах, а главным поставщиком для него стал Рубинов. По версии СКР, офицер и топ-менеджер ЦБ, которого он должен был контролировать по службе, "состояли в неформальных отношениях".

В частности, отец Васильева приобрел у Рубинова земельные участки. При этом адвокаты ответчика настаивали, что тот заплатил за них всего 6,5 миллионов рублей, так как приобрел "оптом".