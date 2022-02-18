Кольцовская таможня лишилась почтового поста

Кольцовская таможня имени В.А. Сорокина в Екатеринбурге лишилась одного поста.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, теперь в Кольцовской таможне остались только пассажирский и грузовой таможенные посты. Самый молодой пост (почтовый) переподчинен Центральной почтовой таможне.

Единственное на Урале подразделение, ведущее таможенные операции в отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях в адрес физических лиц, появилось в 2013 году. Пропускная способность данного поста позволяет обрабатывать до 350 тысяч мелких пакетов в сутки.

Центральная почтовая таможня была создана в октябре прошлого года. Ей постепенно переподчиняются все таможенные посты России, осуществляющие контроль мелких пакетов и посылок.

"В результате переподчинения поста штатная численность не изменилась, рабочие места сохранены. У сотрудников поменялся работодатель, но это не должно сказаться ни на качестве, ни на скорости осуществления таможенных операций в отношении международных почтовых отправлений", - прокомментировал ситуацию глава Уральского таможенного управления Алексей Фролов.