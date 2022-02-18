В Челябинской области в результате взрыва самогонного аппарата пострадал подросток

В Южноуральске 14-летний подросток получил ожоги тела в результате взрыва самогонного аппарата. По данному факту проводится проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел 17 февраля в квартире многоквартирного жилого дома по улице Советской Армии. Хлопок произошел из-за разгерметизации самогонного аппарата.

"В ходе проверки будет дана оценка исполнению уполномоченными органами законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Помимо этого, прокуратура оценит исполнение законными представителями обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего", - рассказали в пресс-службе ведомства.