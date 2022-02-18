18 Февраля 2022
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Общество В России
уголовное дело (2013) | Фото:

Путин: Растет количество экстремистских преступлений

Президент России Владимир Путин во время расширенной коллегии МВД России сообщил, что в 2021 году число преступлений, связанных с экстремизмом, выросло почти на 27%.

В течение 2020 году в суды было передано 664 дела экстремистской направленности, а  спустя год - 819 дел. По словам главы государства, МВД должно принимать более эффективные превентивные меры в этой сфере, полномочий для этого у ведомства достаточно.

"Особое внимание следует уделять нейтрализации экстремистов и разного рода радикалов, использующих сеть интернет для разжигания межнациональной и религиозной, и социальной вражды", — сказал президент. Он отметил, что вопросы борьбы с экстремизмом напрямую связаны с вопросом миграции, сообщил президент.

Путин также призвал выработать "самые жесткие меры" против нелегальной миграции, а также деятельности преступных группировок, которые строят на ней бизнес, пишут "Ведомости".

Напомним, российские власти заказали исследование о возможностях использования искусственного интеллекта для психологической диагностики личности по социальным сетям. По итогам работы должна появиться технология психодиагностики по анализу данных профиля соцсети. В правительстве считают, что это поможет бороться с группами смерти, экстремизмом и вовлечением людей в террористическую деятельность.

Теги: экстремизм, преступления, Путин, МВД



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