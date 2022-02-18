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Экономика Сибирский ФО В России
(2005) | Фото: www.rzd.ru

Правительство вернутся к проекту создания первой железной дороги в Туве

Отдано распоряжение проработать условия и сроки возобновления строительства железной дороги Элегест — Кызыл — Курагино.

Соответствующее поручение отдала Минтрансу и Минфину совместно с инвестором в Элегестское месторождение угля в Туве Русланом Байсаровым вице-премьер России Виктория Абрамченко.

Стоимость проекта должна быть рассчитана в текущих ценах с учетом его особой значимости для экономики Тувы. Поручение дано по итогам совещания по развитию угольной промышленности в Сибирском федеральном округе. Срок поручения — 28 февраля, сообщает РБК.

В 2014 году Счетная палата указывала на ряд недостатков в проведении реформы железнодорожной отрасли, в том числе на нехватку железных дорог в регионах. На тот момент железнодорожное сообщение отсутствовало в Алтае, Туве, Магаданской области, Ненецком и Чукотском автономных округах и Камчатском крае.

В Туве до сих пор нет железнодорожного сообщения с остальной частью России. Дорога Элегест — Кызыл — Курагино длиной более 400 км должна связать этот регион с Красноярским краем, а также обеспечить транспортировку продукции с Элегестского угольного месторождения с запасами 776 млн т коксующегося угля.

Теги: Тува, железная дорога, транспорт



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