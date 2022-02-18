Снятие ограничений в Норвегии вызвало рост бронирований среди россиян

С 12 февраля Норвегия первая в Европе отменила все ограничения, которые были введены из-за эпидемии коронавиурса, а также предписания для туристов.

Для путешествия по стране больше не требуются ПЦР-тесты, сертификаты о прививке, также отменены масочный режим, самоизоляция и социальная дистанция. На данное сообщение россияне отреагировали мгновенно. По данным поисковика авиабилетов Aviasales, количество запросов в Норвегию 12 февраля выросло почти втрое по сравнению с 11 февраля, а количество бронирований в период 12-16 февраля увеличилось на 269% (в 3,7 раза).

Всплеск интереса к Норвегии отмечают российские туроператоры и готовят по этой стране свои новые программы.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), Норвегия никогда не входила даже в топ-20 популярных стран у россиян. В 2019 году эту страну посетили 138 тыс. россиян, сообщает Forbes.

Напомним, Национальный институт общественного здравоохранения Норвегии (NIPH) считает, что пора изменить действия в отношении ковида: чем дольше сохраняются запреты и ограничения, тем дольше длится эпидемия. Директор NIPH Камилла Столтенберг заявила, что "омикроном" могут заразиться 3-4 млн человек, то есть почти все (население страны 5,4 млн). Нужно быстро ослабить меры, сохранив лишь некоторые для контроля.