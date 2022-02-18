В России предложено привязать порог допустимых вложений в криптовалюту к уровню дохода инвестора

Эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) изучили взгляд российских регуляторов и иностранный опыт по контролю за рынком криптовалют, подготовив после этого ряд предложений, которые помогут разрешить спорные вопросы.

В Минфин, Центробанк России, Минэкономразвития и аппарат кабмина направлен доклад "Криптовалюты: актуальная регуляторная повестка".

Эксперты предлагают привязать допустимые вложения в криптовалюту к уровню дохода инвестора, закрепить за ней платежную функцию для приобретения цифровых финансовых активов, адаптировать законодательство в области электроэнергетики и гражданского права, сообщают "Ведомости".

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала инициативы регулятора и правительства по поводу криптовалют и майнинга.

Напомним, ЦБ предлагает запретить операции с криптовалютами на территории России и майнинг. В правительстве склоняются к "обелению" рынка криптовалют с условием жесткого регулирования, про майнинг в утвержденной кабмином концепции пока говорится не очень много, но, вероятно, он тоже может быть признан видом бизнес-деятельности.