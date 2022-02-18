Калининградские власти пожаловались на коллапс на границе Литвы

Правительство Калининградской области обратилось в Министерство иностранных дел России с просьбой оказать содействие водителям и гражданам, застрявшим в пробках из-за транспортного коллапса на границе Белоруссии с Литвой.

Как сообщил пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Лысков, главной причиной сложившейся ситуации стало изменение формы накладных. Именно трудности с их заполнением задерживают водителей. Отмечается, что пропускная способность пунктов пропуска временно снижена в несколько раз.

Как отметил Лысков, обращение к властям от представителей бизнес-сообщества, жалующихся на проблемы с транспортировкой грузов, прорабатывается в профильном ведомстве. Отмечается, что о даже после запуска работы погранпереходов в полную силу потребуется некоторое время, чтобы ликвидировать очередь, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что свыше 2 тыс. российских большегрузов ожидают своей очереди на въезд в Китай через пропускной пост Маньчжурия-Забайкальск.