Калининградские власти пожаловались на коллапс на границе Литвы

18 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество СЗФО
дальнобойщики против Платона, стачка, большегрузы, фуры, грузовики (2017) | Фото: Накануне.RU

Калининградские власти пожаловались на коллапс на границе Литвы

Правительство Калининградской области обратилось в Министерство иностранных дел России с просьбой оказать содействие водителям и гражданам, застрявшим в пробках из-за транспортного коллапса на границе Белоруссии с Литвой.

Как сообщил пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Лысков, главной причиной сложившейся ситуации стало изменение формы накладных. Именно трудности с их заполнением задерживают водителей. Отмечается, что пропускная способность пунктов пропуска временно снижена в несколько раз.

Как отметил Лысков, обращение к властям от представителей бизнес-сообщества, жалующихся на проблемы с транспортировкой грузов, прорабатывается в профильном ведомстве. Отмечается, что о даже после запуска работы погранпереходов в полную силу потребуется некоторое время, чтобы ликвидировать очередь, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что свыше 2 тыс. российских большегрузов ожидают своей очереди на въезд в Китай через пропускной пост Маньчжурия-Забайкальск.

Теги: Калининград, Литва, коллапс, водители



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 4133

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети