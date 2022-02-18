Минэк России повысил прогноз по цене нефти

Минэкономразвития России повысило прогноз цен на нефть марки Urals в 2022 году на 25% - с $62,2 до $77,7 за баррель.

Показатель пересмотрен в рамках выполнения поручения главы государства. В конце сентября 2021 года Владимир Путин поручал кабмину до 4 февраля 2022 года уточнить прогноз социально-экономического развития и оценить изменение основных параметров федерального бюджета на период 2022–2024 года.

Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к правительству, хотя действительно новый прогноз сформирован, его параметры являются гибкими, во многом они зависят от конъюнктуры.

Ранее Министерство экономического развития России повысило прогноз по темпам инфляции в текущем году с 4 до 5,9%.