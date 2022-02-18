В Петербурге обрушился фасад здания завода "Красный треугольник"

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга у набережной Обводного канала произошло обрушение бывшего здания завода "Красный треугольник".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС, в результате этого пострадала женщина. Фасад здания обрушился на площади 150 кв. м на тротуар и деревья. Пострадала женщина от падения дерева. Спасатели её извлекли и передали медикам.

Также пострадали два автомобиля. Городская прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.