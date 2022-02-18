Путин: Послание парламенту не нужно воспринимать как "обещанием коврижек"

Послание президента России Федеральному собранию не нужно воспринимать только как "обещание коврижек", сообщил глава государства Владимир Путин.

По его словам, оно должно показать и направление развития страны, говорится на сайте Кремля.

"Мы с вами должны показать направление развития страны, ее экономики и ту базу, на которой мы, конечно же, будем решать главную задачу — повышение благосостояния наших граждан", — сказал российский лидер.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства обратится к парламенту в начале 2022 года, не назвав точную дату мероприятия.

СМИ сообщили, что Путин может выступить с посланием Федеральному собранию в начале марта. Интересно, что, согласно информации одного из источников, Путин хочет опередить Джо Байдена, который намерен выступить с аналогичным посланием к конгрессу 1 марта.