18 Февраля 2022
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Общество За рубежом
&quot;Конвой свободы&quot; перекрыл движение по мосту между Канадой и США (09.02.2022) (2022) | Фото: THE CANADIAN PRESS / Nathan Denette

Трюдо: Настало время положить конец протестам в Оттаве

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что настало время пресечь протесты против мер властей по коронавирусу, продолжающиеся около трех недель в канадской столице Оттаве.

Он назвал это "незаконной и опасной активностью", передает Associated Press. Как отметил Трюдо, демонстранты являются угрозой общественной безопасности.

По данным AP, в центре Оттавы находятся более 300 грузовиков демонстрантов.

Напомним, лидеры движения "Конвой свободы", организовавшие акции протеста в Канаде против коронавирусных ограничений, не собираются сдавать позиций.

Теги: Трюдо, Канада, протесты



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