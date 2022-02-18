Трюдо: Настало время положить конец протестам в Оттаве

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что настало время пресечь протесты против мер властей по коронавирусу, продолжающиеся около трех недель в канадской столице Оттаве.

Он назвал это "незаконной и опасной активностью", передает Associated Press. Как отметил Трюдо, демонстранты являются угрозой общественной безопасности.

По данным AP, в центре Оттавы находятся более 300 грузовиков демонстрантов.

Напомним, лидеры движения "Конвой свободы", организовавшие акции протеста в Канаде против коронавирусных ограничений, не собираются сдавать позиций.