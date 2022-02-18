18 Февраля 2022
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Спорт За рубежом
Камила Валиева Этери Тутберидзе (2022) | Фото: Первый канал

Международный союз конькобежцев не стал приглашать Валиеву на показательные выступления

Российская фигуристка Камила Валиева не приглашена на показательные выступления на Играх в Пекине.

Россию будут представлять Анна Щербакова и Александра Трусова, которые заняли первое и второе места в одиночном турнире соответственно. Решение об участниках произвольной программы принимает Международный союз конькобежцев. Как правило, в них участвуют все спортсмены, занявшие первые шесть мест, сообщает ТАСС.

Кроме россиянок в показательных выступлениях примут участие Каори Сакамото из Японии ("бронза"), а также занявшие шестое-восьмое места кореянка Ю Ён, Алиса Лю из США и бельгийка Луна Хендрикс. Мероприятие состоится 20 февраля.

Напомним, фигуристки из России Анна Щербакова и Александра Трусова завоевали золото и серебро в одиночном фигурном катании на Олимпиаде.

Щербакова откатала произвольную и короткую программы, заработав в сумме 255,95 балла. Трусова - 251,73 балла, при этом став первой в истории фигуристкой, выполнившей пять четверных прыжков.

Теги: Валиева, Олимпиада, фигурное катание



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