Международный союз конькобежцев не стал приглашать Валиеву на показательные выступления

Российская фигуристка Камила Валиева не приглашена на показательные выступления на Играх в Пекине.

Россию будут представлять Анна Щербакова и Александра Трусова, которые заняли первое и второе места в одиночном турнире соответственно. Решение об участниках произвольной программы принимает Международный союз конькобежцев. Как правило, в них участвуют все спортсмены, занявшие первые шесть мест, сообщает ТАСС.

Кроме россиянок в показательных выступлениях примут участие Каори Сакамото из Японии ("бронза"), а также занявшие шестое-восьмое места кореянка Ю Ён, Алиса Лю из США и бельгийка Луна Хендрикс. Мероприятие состоится 20 февраля.

Напомним, фигуристки из России Анна Щербакова и Александра Трусова завоевали золото и серебро в одиночном фигурном катании на Олимпиаде.

Щербакова откатала произвольную и короткую программы, заработав в сумме 255,95 балла. Трусова - 251,73 балла, при этом став первой в истории фигуристкой, выполнившей пять четверных прыжков.