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Александра Трусова, фигуристка (2018) | Фото:rentv.cdnvideo.ru

Российские фигуристки Щербакова и Трусова завоевали золото и серебро на Олимпийских играх

Фигуристки из России Анна Щербакова и Александра Трусова завоевали золото и серебро в одиночном фигурном катании на Олимпиаде.

Щербакова откатала произвольную и короткую программы, заработав в сумме 255,95 балла. Трусова - 251,73 балла, при этом став первой в истории фигуристкой, выполнившей пять четверных прыжков.

К сожалению, Камила Валиева уступила свое место японской фигуристке Каори Сакамото, которая получила 233,13 балла. Валиева лидировала в короткой программе, но упала во время произвольной, заработав 224,09 балла.

Напомним, что в допинг-пробе российской фигуристки обнаружили три вещества для улучшения работы сердца. По словам главы американского антидопингового агентства (USADA) Трэвиса Тайгарта, в допинг-пробе фигуристки обнаружили триметазидин, L-карнитин и гипоксен. Из них только триметазидин входит в список запрещенных для спортсменов препаратов.

После этого на допинг решили проверить и Щербакову с Трусовой, однако пробы оказались чистыми.

Ранее глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета Денис Освальд заявил, что запрещенный как допинг препарат триметазидин попал в организм Камилы Валиевой с продуктом, который употреблял ее дедушка. А позднее Олимпийский комитет России выступил с заявлением о том, что результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине не подлежат пересмотру, чем бы не закончилось допинговое расследование в отношении Камилы Валиевой.

Теги: Олимпийские игры, фигурное катание



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