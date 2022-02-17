Ural Music Night в Екатеринбурге запланирована на 24 июня

Уральская ночь музыки придет в Екатеринбург 24 июня. Запланированную дату фестиваля опубликовали организаторы у себя в социальных сетях.

"Мы ждали и надеялись, готовились и верили, скрещивали пальчики и загадывали одно (то самое!) желание на все падающие звёзды. Наконец-то, мы готовы анонсировать дату Ural Music Night 2022. 24 июня, 2022 год", - говорится в сообщении.

Напомним, что после 9 лет работы Наталия Шмелькова ушла с должности исполнительного директора Ural Music Night. Об этом она написала в своих социальных сетях, поблагодарив каждого из членов команды, которая за время существования фестиваля выросла с 4 до 18 человек.