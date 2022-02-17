Журналисту Константину Семину светит "административка" за "митинг" в Троицком лесу

Журналиста Константина Семина вызвали в полицию после того, как он снял репортаж о народном сходе в Троицком лесу 12 февраля. По его словам, ему грозит административное дело за участие в "несанкционированном митинге", тогда как сход был встречей избирателей Троицка с депутатом Госдумы Анжеликой Глазковой.

"Никаких иллюзий. Как, впрочем, и пафоса. Памятник советской милиции на задворках элитного дома, за которым притулилось УВД, наверняка пробуждает какие-то мысли и в самих сотрудниках. Недокомплект в рядах МВД - больше 20%, как рассказывали сегодня на коллегии МВД", - отметил Константин Семин.

Напомним, после акции в защиту Троицкого леса в Новой Москве 12 февраля были арестованы на две недели двое жителей района. Суд признал активистов виновными в неповиновении законным требованиям сотрудников полиции. Ещё троих участников суд оштрафовал на 4 тыс. руб. Также полиция совершила несколько рейдов по адресам людей, участвовавших в народном сходе.